زيارة مفاجئة لوزير التعليم لعدد من المدارس بمحافظة البحيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - زار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، صباح اليوم الأحد، بشكل مفاجئ، عددا من المدارس بمحافظة البحيرة، لمتابعة انتظام العام الدراسي، والاختبارات الشهرية.

ويأتي هذا في ظل الزيارات الميدانية، التي يجريها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، من أجل الاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وكان وزير التربية والتعليم، أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا وزاريا، بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، من أجل ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات

وتضمنت حركة مديري المديريات التعليمية كالتالي:

1. سماح محمد إبراهيم عبد الله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

2. الدكتور عربي أبو زيد أحمد بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

3. يوسف فؤاد يوسف عبد الحميد الديب — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

4. ناصر حسن محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية

5. علاء فريج جودة سيد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

6. محمد صلاح محمد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

7. مصطفى عبده طه محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

8. شريف محمد فتحي علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية

9. ياسر محمود محمد عمارة — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط

10. محمد رمضان غريب عطية — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

11. طاهر السيد عبد العال أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد

12. أيمن أحمد موسى علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية

13. ياسر محمود محمد محمود — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس

14. سعيد محمود عطية محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

15. الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

16. أمل على عبد العاطي الهواري — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف

17. على عبد السلام رجب محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا

18. محمد إبراهيم الدسوقي عبد المجيد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

19. محمد السيد محمد عبد الله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج

20. هاني عنتر سيد إبراهيم — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

21. محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

22. نادية فتحي عباس أحمد - مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح

23. سيد عبد العزيز عطية على عيسى — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

24. حمزة أمين رضوان محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

25. محمود جابر محمود بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء

26. صفوت جارح عبد العظيم عمر — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر

27. هشام منير — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر