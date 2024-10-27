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بعد واقعة تنمر معلم على طلابه بالمنيا، خبير تربوي يكشف التأثيرات النفسية على التلاميذ - أخبار كلمتك

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بعد واقعة تنمر معلم على طلابه بالمنيا، خبير تربوي يكشف التأثيرات النفسية على التلاميذ - أخبار كلمتك

بعد واقعة تنمر معلم على طلابه بالمنيا، خبير تربوي يكشف التأثيرات النفسية على التلاميذ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - سادت حالة من الغضب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين الطلاب وأولياء الأمور بالمنيا، بعد انتشار فيديوهات لأحد المدرسين في مدرسة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وهو يتنمر على طلاب فصله ويستهزئ بهم وبملابسهم، وطريقة كلامهم البسيطة.

مدرس فى المنيا يتنمر على الطلاب 

حيث ظهر في مقطع الفيديو تعدى المدرس بصفع بعض التلاميذ على وجوههم، وظهر الطلاب في حالة من الخوف، فضلا عن الاستهزاء بإحدى الطالبات وهي تطلب دخول دورة المياه.
 

خبير تربوي: التنمر من أخطر الظواهر التربوية والنفسية 

ومن جانبه، كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن التأثيرات النفسية السلبية للتنمر بعد واقعة  معلم بنى مزار وتلاميذه.

 

وقال الخبير التربوي: إن تلك الظاهرة من أخطر الظواهر التربوية والنفسية، وهي قيام أى معلم بالتنمر على تلاميذه، لما لهذا التنمر من آثار سلبية شديدة على هؤلاء التلاميذ، وتزداد قسوة تلك التأثيرات كلما كان هؤلاء التلاميذ أصغر سنا، لم يصلوا إلى مرحلة النضج في الشخصية، وتتضمن تلك التأثيرات النفسية السلبية ما يلي:
• فقدان الطفل الشعور بالثقة بالنفس 
 •تكوين الطفل صورة سلبية عن  ذاته بأنه لديه مشكلات في شكله أو مستوى ذكائه حتى ولو لم يكن ذلك صحيحا
 •كراهية الطفل للمعلم والمدرسة ورفضه الذهاب اليها 
•حرمان الطفل من أهم مصادر شعوره بالفعالية والكفاءة وهو دعم المعلم له 
•تثبيت شكل التنمر على الطفل فى ذهنه طوال العمر وصعوبة تخلصه منه
•تعلم الطفل سلوكيات وأساليب التنمر على غيره 
•فشل العلاقات بين الطالب من ناحية والمعلم من ناحية أخرى 
• فقدان ثقة أولياء الأمور في المعلمين بوجه عام
•تأثر تحصيل الطفل بشكل سلبي بما تعرض اليه من تنمر

وتتضاعف هذه الآثار السلبية كلما كان الطفل أكثر حساسية أو أصغر سنا أو لديه مشكلات بالفعل في مظهره، وكلما انتشرت فيديوهات تظهر التنمر على السوشيال ميديا.

أما أسباب تنمر المعلم على تلاميذه فتشمل:

. إحساس المعلم بالسلطة والقوة على الأطفال وأنهم لا يستطيعون رفض أو مقاومة سلوكه المتنمر معهم.
. إحساس المعلم بالنقص والذي يعوضه في فرض سطوته على من هم أضعف منه. 
. ميل المعلم إلى أخذ اللقطة والترند.  
.عدم التأهيل النفسي والتربوي الملائم للمعلم للتعامل مع الأطفال. 
.غياب الرقابة على أداء المعلم داخل الفصل. 
. وقوع مثل تلك الحالات للتنمر على الأطفال ومرورها دون تحقيق لعدم معرفة الناس بها, 
. النرجسية، وتلذذ المعلم برؤية الأطفال وهم في حالة معاناة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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