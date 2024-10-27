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القاهرة للدراسات الاستراتيجية يكشف أهمية مشاركة مصر في قمة بريكس - أخبار كلمتك

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القاهرة للدراسات الاستراتيجية يكشف أهمية مشاركة مصر في قمة بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة للدراسات الاستراتيجية يكشف أهمية مشاركة مصر في قمة بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهدف من تجمع البريكس هو زيادة التبادل التجاري، ويكون هناك تعامل بالعملة المحلية والقضاء على سيطرة الدولار.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة حوار» تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن مشاركة مصر في البريكس يعود له مكاسب كثيرة اقتصادية، وأن البريكس قوة اقتصادية عالمية.

وأوضح السيدأن مصر سيكون بها مزيد من الاستثمارات، وسيكون هناكزيادة في نسبة السياحة، وأن هناك جذب من الوفود السياحية لمصر، خاصة للدول التي كان ليس لا رواج سياحي مع مصر مثل الصين والهند.

وأكد أن مصر ستحصل على حبوب من دول البريكس بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن تجمع البريكس يمثل 45% من سكان العالم، ويوجد به القوى العالمية سواء الصين والهند وروسيا داخل هذا التحالف.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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