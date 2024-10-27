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كيفية الحصول على شقة من خلال موقع مسكن محور الوحدات «أون لاين» - أخبار كلمتك

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كيفية الحصول على شقة من خلال موقع مسكن محور الوحدات «أون لاين» - أخبار كلمتك

كيفية الحصول على شقة من خلال موقع مسكن محور الوحدات «أون لاين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - حجز الوحدات السكنية.. يبحث العديد من المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية عن طريقة وخطوات الحجز من خلال موقع مسكن لحجز وحدات السكن وأراضي الإسكان.

حجز شقة من موقع مسكن محور الوحدات

تُتيح هيئة المجتمعات العمرانية، إمكانية حجز الوحدات السكنية المروحة من قبل وزار الإسكان، من خلال الدخول على موقع مسكن محور الوحدات، كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط من خلاله.

حجز الوحدة السكنية من موقع مسكن محور الوحدات

خطوات حجز الوحدة السكنية من موقع مسكن محور الوحدات

- الدخول على موقع مسكن محور الوحدات.

- الضغط على أيقونة مستخدم.

- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- الدخول على حجز الوحدات السكنية.

- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- اختيار الطابق الذي ترغب في حجزه.

- الضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول.

- ملء البيانات المطلوبة.

- رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ومنها:

- شهادة إثبات الدخل الساسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال الدفع.

- إيصال مرافق.

- شهادة إثبات دخل صافي.

- الضغط على تقديم طلب جديد.

- تحميل استمارة الحجز.

- طباعة الاستمارة.

- الضغط على حفظ.

حجز الوحدة السكنية من موقع مسكن محور الوحدات

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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