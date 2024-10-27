كيفية الحصول على شقة من خلال موقع مسكن محور الوحدات «أون لاين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - حجز الوحدات السكنية.. يبحث العديد من المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية عن طريقة وخطوات الحجز من خلال موقع مسكن لحجز وحدات السكن وأراضي الإسكان.

حجز شقة من موقع مسكن محور الوحدات

تُتيح هيئة المجتمعات العمرانية، إمكانية حجز الوحدات السكنية المروحة من قبل وزار الإسكان، من خلال الدخول على موقع مسكن محور الوحدات، كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط من خلاله.

خطوات حجز الوحدة السكنية من موقع مسكن محور الوحدات

- الدخول على موقع مسكن محور الوحدات.

- الضغط على أيقونة مستخدم.

- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- الدخول على حجز الوحدات السكنية.

- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- اختيار الطابق الذي ترغب في حجزه.

- الضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول.

- ملء البيانات المطلوبة.

- رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ومنها:

- شهادة إثبات الدخل الساسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال الدفع.

- إيصال مرافق.

- شهادة إثبات دخل صافي.

- الضغط على تقديم طلب جديد.

- تحميل استمارة الحجز.

- طباعة الاستمارة.

- الضغط على حفظ.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.