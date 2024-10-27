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نقيب المهندسين يبحث مع وزير الشئون النيابية ضرورة تعديل قانون النقابة - أخبار كلمتك

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نقيب المهندسين يبحث مع وزير الشئون النيابية ضرورة تعديل قانون النقابة - أخبار كلمتك

نقيب المهندسين يبحث مع وزير الشئون النيابية ضرورة تعديل قانون النقابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بالسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

واتسم اللقاء، بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، حيث ناقش الطرفان ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذي مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على كافة الأصعدة النقابية والوطنية.

واستعرض اللقاء، ما تم من الفترة الأخيرة ومنها النصوص الدستورية في دستور 2014 وتعديلاته في 2019، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2020، 2024 وكذلك قرارات الجمعيات العمومية للنقابة في شأن القيد بها.

واتفق الجانبان على قيام الوزير بدراسة هذه الأمور واستطلاع رأي كافة المعنيين بالدولة تمهيداً للبدء في إجراءات تعديل القانون.

كما استعرض النبراوي، توصيات ورؤى مؤتمر التعليم الهندسي الأخير، وتمت المناقشة في العديد من الأمور المتعلقة به.

وأبدى نقيب المهندسين، جاهزية النقابة لتفعيل قانون التصالح وتقديم كافة التسهيلات لكافة المتعاملين معه بما يصب في مصلحة الوطن.

وأشاد نقيب المهندسين، بوجود وزير مختص للتواصل السياسي، وفتح أفق التواصل مع النقابات والمجتمع المدني، وذلك بدلاً من طرق بعض الأبواب التي تكاد أن تكون مغلقة لسبب أو لآخر.

وفي نهاية اللقاء، اتفق النبراوي وفوزي، على عقد لقاء آخر قريباً، لاستكمال المناقشة وتبادل الآراء والرؤى.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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