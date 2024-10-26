خلال حفل القبائل العربية.. الرئيس السيسي يصافح ويحتضن الطفل أنس استجابة لطلبه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مصافحة واحتضان الطفل الأسواني أنس حسين عبد العظيم، خلال حفل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية «حكايات الأبطال»، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وخلال الحفل، عرض فيلم تسجيلي، تناول قصة حياة الطفل أنس حسين عبد العظيم، وموهبته في كرة القدم، وفي أثناء البث طلب أنس مصافحة الرئيس السيسي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مساء اليوم السبت، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الحضور في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».