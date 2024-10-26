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الرئيس السيسي يوجّه الشكر لاتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يوجّه الشكر لاتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجّه الشكر لاتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:34 مساءً - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لاتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، على احتفالية «حكايات الأبطال»، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ولكل من ساهم في فعاليات هذه الاحتفالية.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، «حكايات الأبطال»: «السلام اندفع فيه كتير من الدماء، على رأسه الرئيس الراحل أنور السادات، واللي دفع فيه دمه وروحه عشان فكره كان سابق عصره».

وانطلقت فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مساء اليوم السبت، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الحضور في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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