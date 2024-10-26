الرئيس السيسي: وراء نصر أكتوبر إرادة شعب كامل رفض الهزيمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أكتوبر ملهمة والنصر لم يكن بسيطا ولكن وراؤه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة، وتحدى نفسه وظروفه وتحدى التحدي نفسه».

وأضاف السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، "حكايات الأبطال": «كان الخبراء يقولون لأنه من المستحيل عبور خط بارليف، وأنه ليست هناك فرصة للنجاح، لكن الشعب المصري رفض هذا، وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار ولأجل ذلك هذا الانتصار غالٍ جدا، لأنه دُفع فيه دماء الشباب المصريين».

وأكد الرئيس السيسي، أن تحقيق السلام دُفع فيه كثير من الدماء، على رأسها دماء الرئيس الراحل أنور السادات، الذي دفع دمه وروحه لأنه فكره كان سابقا لعصره.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ويشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الحضور في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية في العاصمة الإدارية

احتفالية اتحاد القبائل العربية بانتصارات أكتوبر بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)