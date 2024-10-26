أصر على التواجد.. الرئيس السيسي يوجه التحية للفنان محمد منير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكرى نصر أكتوبر، من الفنانين.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، "حكايات الأبطال": "أخص بالشكر الفنان محمد منير على إصراره على التواجد، وربنا يديله الصحة".

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.