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أصر على التواجد.. الرئيس السيسي يوجه التحية للفنان محمد منير - أخبار كلمتك

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أصر على التواجد.. الرئيس السيسي يوجه التحية للفنان محمد منير - أخبار كلمتك

أصر على التواجد.. الرئيس السيسي يوجه التحية للفنان محمد منير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكرى نصر أكتوبر، من الفنانين.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، "حكايات الأبطال": "أخص بالشكر الفنان محمد منير على إصراره على التواجد، وربنا يديله الصحة".

وانطلقت، مساء اليوم، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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