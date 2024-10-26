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الرئيس السيسي: الرئيس السادات دفع دمه وروحه من أجل السلام وتحقيق فكر سابق لعصره - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: الرئيس السادات دفع دمه وروحه من أجل السلام وتحقيق فكر سابق لعصره - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: الرئيس السادات دفع دمه وروحه من أجل السلام وتحقيق فكر سابق لعصره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - أكد الرئيس السيسي أن تحقيق انتصار أكتوبر دُفع لأجله دماء الشباب المصريين، وتحقيق السلام أيضا دُفع فيه كثير من الدماء على رأسها دماء الرئيس الراحل أنور السادات، الذي دفع دمه وروحه لتحقيق فكرٍ سابق لعصره.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، "حكايات الأبطال": «كان الخبراء يقولون أنه من المستحيل عبور خط بارليف وأنه ليست هناك فرصة للنجاح، لكن الشعب المصري رفض هذا، وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ويشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الحضور في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية في العاصمة الإدارية

احتفالية اتحاد القبائل العربية بانتصارات أكتوبر بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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