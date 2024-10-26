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6 رسائل من السيسي للمصريين في احتفالية "حكاية الأبطال" - أخبار كلمتك

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6 رسائل من السيسي للمصريين في احتفالية "حكاية الأبطال" - أخبار كلمتك

6 رسائل من السيسي للمصريين في احتفالية "حكاية الأبطال" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:48 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي:

أشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية من المجتمع المدنى أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.

ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين.

نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات.

قادرون معا على تخطى كل الصعاب والتحديات.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق النصر.

قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التى انتصرنا بها فى أكتوبر 1973.
 

ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن وبناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياته ويوجه دائمًا الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة فضلًا عن متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وتتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلًا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

 

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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