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السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية - أخبار كلمتك

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السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية - أخبار كلمتك

السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:48 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء محور في محافظة القاهرة، وأيضا حي سكني بشمال سيناء باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية التي ساهمت في انتصارات حرب أكتوبر 1973.

وقال السيسي: "الحاجة فرحانة لازم نعملها حاجة بإسمها في سيناء ومصر، الست العظيمة النموذج للمرأة المصرية البدوية العربية، وربنا يديها العمر والصحة وبنقولها النهاردة متشكرين".

وتابع: "في سيناء هنعمل حي بإسم الحاجة فرحانة علشان نبقى فاكرين الجميل، فيه ناس كتير قدمت لمصر، وفرصة لنموذج الحاجة فرحانة نعملها حاجة في محور بالقاهرة ايضا، علشان نقول للمصريين شوفوا أهلنا في سيناء وقت حرب أكتوبر عملوا ايه".

ووجه السيسي الشكر للفنان محمد منير على مساهمته خلال احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلا: "ربنا يديله الصحة".

وطالب السيسي، مصافحة الطفل أنس لاعب أسوان، خلال الاحتفالية.

 

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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