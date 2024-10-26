السيسي: نصر أكتوبر ملهم والسادات دفع دمه من أجل السلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور في الاحتفالية التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلا: "أرحب بكم جميعا في استاد العاصمة الإدارية، وأقول بمناسبة مرور 51 سنة على نصر أكتوبر هتفضل دايما خالدة في وجداننا.. وأشكر كل من ساهم في الاحتفالية سواء المجتمع المدني أو اتحاد القبائل العربية، ونوجه التحية لكل شعب مصر بمناسبة الاحتفالية".

وتابع: “حكاية أكتوبر ملهمة ولا تنتهي وماكانش نصر بسيط، ولكن كان نصر وراه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وظروفه وتحدى التحدى نفسه”.

وأضاف الرئيس السيسي: “عايز أقول لكم اللى انتم بتشوفوه دلوقتي من غير تفسير وتوضيح كتير كان نفس الظروف اللي بنعيشها بعد 1967 في مصر وكل العالم والخبراء والمهتمين بالتحديات والأمور العسكرية اللي كانت بتواجهها مصر كانوا بيقولوا مستحيل خط بارليف ومانع قناة السويس والمقارنة اللي مكنتش في صالحنا، كله كان بيقول مفيش فرصة نجاح ولكن الشعب المصري أصر وتحدى نفسه وعمل الانتصار، الانتصار اتدفع فيه كتير من دماء المصريين، وأيضا السلام السادات دفع فيه حياته ودمه علشان فكرة سابقة وقتها وعصرها”.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.

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