تامر عاشور يقدّم أغنية «تعظيم سلام» خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - قدم الفنان تامر عاشور أغنية بعنوان «تعظيم سلام»، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، «حكايات الأبطال».

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ويشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الحضور في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية في العاصمة الإدارية

احتفالية اتحاد القبائل العربية بانتصارات أكتوبر بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)