مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

ضبط مخزن أسطوانات غاز غير مرخص بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط مخزن أسطوانات غاز غير مرخص بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ضبط مخزن أسطوانات غاز غير مرخص بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:25 مساءً - نفذت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بمديرية تموين الجيزة حملة مكبرة اليوم السبت بقيادة صفية حسني مدير الإدارة، وبالتعاون مع فريق العمل أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها: 

ضبط دقيق مدعم مخصص للمخابز

 ضبط 8 جوالات من الدقيق البلدي المستخرج بنسبة 87.5%، وهي كمية مخصصة للمخابز البلدية وتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء. 

تم تحرير محضر جنحة ضد المخالفين، وتم مصادرة الكمية لحين صدور قرار النيابة.

3d141fdd97.jpg
b87364976e.jpg
9efcb16ef2.jpg

ضبط كميات كبيرة من السلع بدون بيانات

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والسكر بدون بيانات أو فواتير أو تاريخ صلاحية،ما يشير إلى أنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم التحفظ على هذه الكميات لحين صدور قرار النيابة.

ضبط مخزن أسطوانات غاز غير مرخص

تم أيضا ضبط  مخزن لأسطوانات الغاز يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث كان المخزن يقوم بتجميع 33 أسطوانة غاز تجارية بهدف بيعها في السوق السوداء.

وأكدت إدارة تموين المنيرة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، وذلك لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة عالية، ولمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق