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الجيزة تشارك في إطلاق برنامج وطني لحماية الحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تشارك في إطلاق برنامج وطني لحماية الحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تشارك في إطلاق برنامج وطني لحماية الحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:25 مساءً - شهدت منطقة الأهرامات اليوم السبت إطلاق فعاليات البرنامج الوطني لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأكد الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، على أهمية هذا البرنامج في الحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة في المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أن المديرية بذلت جهودًا كبيرة للتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث.

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وأضاف عبد العال أن مديرية الطب البيطري بالجيزة اضطلعت بدور محوري في تنظيم هذه الفعالية، حيث قامت بالتنسيق والإعداد اللازمين لإنجاح هذا الحدث الهام، وقد شارك فريق من أطباء المديرية إلى جانب أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات بالهرم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وقد ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من الشخصيات العامة كلمات أكدوا فيها على أهمية هذا البرنامج في الحفاظ على التراث المصري وحماية البيئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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