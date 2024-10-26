حكيم ومحمد فؤاد وعاشور وبوسي يشعلون الأجواء باحتفالية انتصارات أكتوبر، والسيسي يوجه لهم التحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - أشعل نجوم الفن محمد فؤاد وتامر عاشور وهشام عباس وحكيم وحميد الشاعري والمطربة بوسي، الأجواء خلال احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدد من الأغاني الوطنية، ومنها ادخلوها اآمنين.

تصفيق السيسي

وصفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن سعادته وإشادته بأداء المطربين في غنائهم لميدلي الأغاني الوطنية.

وكان قد أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلًا: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.



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