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حكيم ومحمد فؤاد وعاشور وبوسي يشعلون الأجواء باحتفالية انتصارات أكتوبر، والسيسي يوجه لهم التحية - أخبار كلمتك

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حكيم ومحمد فؤاد وعاشور وبوسي يشعلون الأجواء باحتفالية انتصارات أكتوبر، والسيسي يوجه لهم التحية - أخبار كلمتك

حكيم ومحمد فؤاد وعاشور وبوسي يشعلون الأجواء باحتفالية انتصارات أكتوبر، والسيسي يوجه لهم التحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - أشعل نجوم الفن محمد فؤاد وتامر عاشور وهشام عباس وحكيم وحميد الشاعري والمطربة بوسي، الأجواء خلال احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدد من الأغاني الوطنية، ومنها ادخلوها اآمنين.

تصفيق السيسي 

وصفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن سعادته وإشادته بأداء المطربين في غنائهم لميدلي الأغاني الوطنية.

وكان قد أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحدث قائلًا: انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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