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السيسي يشهد فيلما تسجيليا يروي بطولات القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب - أخبار كلمتك

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السيسي يشهد فيلما تسجيليا يروي بطولات القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب - أخبار كلمتك

السيسي يشهد فيلما تسجيليا يروي بطولات القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:43 مساءً - السبت 26/أكتوبر/2024 - 07:32 م 10/26/2024 7:32:29 PM

الرئيس السيسي، كلمتك
الرئيس السيسي، كلمتك

استعان الفنان عمرو سعد، بكلمات من أغنية “يا أغلى اسم في الوجود” لرصد قوة مصر عبر التاريخ ومدى قوة وصلابة شعبها وجيشها في الحفاظ على الوطن،وصد الأعداء والغزاة والمستعمرين، مرددًا: "تفوت عليكي المحن ويمر بيكي الزمان وانتي أغلى وطن وإنتي أعلى مكان".

 

بطولات مصر عبر التاريخ

وتابع عمرو سعد خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النهارده مش مجرد احتفالية ولا حدث عابر إحنا بنتكلم عن تاريخ وقوة وحضارة بدأت من الالاف السنين.. النهارده هنسافر في رحلة عبر الزمن نلمس بطولات مصر إللي فضلت واقفة ولا انكسر لها جناح".

 

فيلم عنوان الأبطال

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما تسجيليا بعنوان حكايات الأبطال، الذي يرصد بطولات القوات المسلحة والشعب المصري عبر التاريخ مرورا بنصر حرب أكتوبر 1973، والقضاء على الإرهاب في سيناء وعملية الحسم في ليبيا.

كما شاهد السيسي كورال أغاني نصر حرب أكتوبر خلال حفل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية. 
 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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