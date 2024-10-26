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الفنان عمرو سعد يرحب بالرئيس السيسي في احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر - أخبار كلمتك

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الفنان عمرو سعد يرحب بالرئيس السيسي في احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر - أخبار كلمتك

الفنان عمرو سعد يرحب بالرئيس السيسي في احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - رحب الفنان عمرو سعد، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قبوله دعوة اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والتي تشهد حضورا جماهيرا كبيرا.

وأضاف: "النهاردة وفي لحظة واحدة في أول احتفالية بتنظمها مؤسسات المجتمع المدني مع القوات المسلحة التي دائما بتحمي أرضا، كل شىء جديد في الجمهورية الجديدة في العاصمة الإدارية، خليتنا نعيش الفخر في كل لحظة، ونبدأ باسم الله".

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ويشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

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احتفالية اتحاد القبائل العربية بانتصارات أكتوبر بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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