خلال احتفالية القبائل العربية بنصر أكتوبر.. الرئيس السيسي يشهد عرضا فنيا للأغاني الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بذكرى نصر أكتوبر، عرضا فنيا على أنغام مجموعة من الأغاني الوطنية.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ويشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الحضور في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصرية

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».