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بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

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بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضور احتفالية القبائل العربية

كما يحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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