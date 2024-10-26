عمرو سعد أمام السيسي: كل شيء أصبح جديدا في الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

افتتاح الاحتفالية بالقرآن الكريم

بدأ احتفال اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بآيات من الذكر الحكيم بتلاوة من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

كلمة عمرو سعد

وقدم الحفل الفنان عمرو سعد، قائلا: "أرحب بفخامة الرئيس السيسي ونشكره على تلبية دعوة اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، احتفالية مرور 51 عاما على نصر أكتوبر، الاحتفالية تشهد حشد جماهيري ضخم من كل محافظات مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها".

الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمتك

وأضاف: "في أول احتفالية تنظمها منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة، كل شئ جديد في الجمهورية الجديدة، بالقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وزي ما شوفنا دور الفن العظيم في من حرب الاستنزاف في ترابط الشعب مع الجيش، نبدأ بأغنية بسم الله الله أكبر بسم الله".

أغاني نصر أكتوبر 1973

وانطلق الاحتفال من خلال عدد من أغاني نصر أكتوبر 1973 ومنها خلى السلاح صاحي والله أكبر بسم الله، شايلين في إيدنا سلاح.

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