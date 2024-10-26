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جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024 - أخبار كلمتك

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جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024 - أخبار كلمتك

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 07:07 مساءً - امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الاختبار الأول من اختبارات العام الدراسي الجديد.

امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024

تفاصيل امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024، وجاءت كالتالي:

- يأتي السؤال الأول في امتحان شهر أكتوبر 2024 للصف الرابع الابتدائي في صورة أكمل ومكون من مفردتين بإجمالي درجتين.

- أما عن سؤال اختيار ما بين متعدد، فيتكون من مفردتين بإجمالي درجتين.

- يشمل امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي سؤالي مقالي مكون من مفردة واحدة وبدرجة.

- كما يتضمن امتحان شهر أكتوبر 2024 رابعة ابتدائي 5 مفردات كل مفردة بدرجة.

امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024

موعد امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024 بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي، إلي جانب الصف الخامس والسادس الابتدائي، علئ أن يبدأ اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري حتئ يوم 31 من الشهر.

امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2024 بالجيزة

- يكون امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي 2024: يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024.

- يكون امتحان مادة العلوم المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي 2024: يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024.

- يكون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي 2024: يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024.

- يكون امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي 2024: يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر2024.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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