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الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 07:07 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى العام للقوات المسلحة، إلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة، لحضور احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.

اتحاد القبائل العربية في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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