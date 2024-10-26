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السيسي يصل إلى مقر احتفالية انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

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السيسي يصل إلى مقر احتفالية انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر احتفالية انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - السبت 26/أكتوبر/2024 - 06:58 م 10/26/2024 6:58:51 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة

وتشهد الاحتفالية حضورا شعبيا كبيرا ممثلا عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، كذلك يشهد الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسئولين.

وكان قد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا بزيارة تفقدية إلى ستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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