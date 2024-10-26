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وزير الدفاع يلتقي عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع يلتقي عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يلتقي عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى النائب دوجلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

 

التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية 


تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والإستقرار بالمنطقة , فضلًا عن الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

 

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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