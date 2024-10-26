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وزير الدفاع يلتقي وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي - أخبار كلمتك

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وزير الدفاع يلتقي وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يلتقي وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، النائب دوجلاس لامبورن، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم استعراض الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة.

تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد خليفة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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