«النقل»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب واقعة القفز على جرار قطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، رفضها القاطع والمستميت للفعل الذي صدر من أحد ركاب قطار السكة الحديد في محطة منشية الجبل الأصفر «إحدى محطات خط 23 يوليو / شبين القناطر»، بسبب قفزه على جرار القطار أثناء المغادرة وعدم استجابته لتوجيه قائد القطار بالنزول من الجرار لاستكمال رحلته مما أدى تعطيل مسير القطار.

النقل: سنجابه مثل هذه السلوكيات

ووصفت وزارة النقل فعل هذا الشخص الذي تم تداول فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي بـ: «السلوك السلبي والغير مسئول»، معقبة أن ذلك تسبب في تعطيل مسير القطار وتعطيل مصالح المواطنين المستقلين للقطار بالإضافة إلى تعريض حياته للخطر.

كما أكدت وزارة النقل أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص لمجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض والتي تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين وتتسبب في تعطيل حركة مسير القطارات.

حملات توعية لوزارة النقل لوقف مثل هذه السلوكيات

وأشارت وزارة النقل إلى الاستمرار في إطلاق حملات للتوعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها السادة المواطنين بالابتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية موضحة أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لاستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية، والمواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.