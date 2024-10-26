وزير السياحة يتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - حرص، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على القيام بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، رافقه خلالها الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأشرف محي مدير عام آثار الجيزة.



تطوير الخدمات السياحية بمنطقة الأهرامات



وخلال الجولة، قام شريف فتحي بتفقد ومتابعة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

كما تفقد مسار زيارة السائحين والزائرين بالمنطقة وما يتم تنفيذه في ضوء مشروع تطوير الخدمات المقدمة لهم بها بما يساهم في تحسين التجربة السياحية بها وجعلها أكثر جذبًا.



بوابات دخول منطقة الأهرامات الأثرية



كما تفقد بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة الفيوم والتي تم الانتهاء من تطويرها لتكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة عند افتتاح مشروع التطوير قريبًا، بجانب التعرف على مسار الدخول من هذه البوابات.

كما حرص وزير السياحة والآثار على تفقد المسارات الجاري تجهيزها لسير الجمالة والخيالة أثناء ركوب وتجول السائحين بهم.

وجاءت هذه الجولة عقب مشاركة وزير السياحة والآثار صباح اليوم مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطلاق البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، وذلك بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والزراعة واستصلاح الأراضي.



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