موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. اعرف الشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 06:18 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي في 15 مدينة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان في بيان لها عن فتح باب حجر أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي تقرر إتاحة نسبة 5% 330 وحدة للمواطنين ذوي الههم.

أماكن الوحدات المطروحة لشقق الإسكان الاجتماعي

تشمل الوحدات المطروحة في المدن الجديدة الآتية:

«القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - دمياط الجديدة».

خطوات التقديم على الوحدات السكنية

- يقوم الدخول على موقع مسكن لحجز شقق الإسكان الجديدة من خلال الرابط التالي: www.reserve.newcities.gov.eg.

-ثم يقوم بإدخال بياناته الأساسية:«الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم».

-ومن ثم ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة «لذوي الهمم»

-يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع.

- ومن ثم اختيار الدور «أرضى - متكرر - أخير».

- ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية: «ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان»

-ثم يتم إرفاق مستند السداد على الموقع.

موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سيتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 اعتباراً من غد الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 وحتي يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق بعد غلق باب الحجز على الموقع.

عدد الوحدات المطروحة

- إتاحة 409 وحدات «جنة» بمساحات تتراوح من 100م2: 150م2.

-700 وحدة «سكن مصر» بمدينة القاهرة الجديدة بمساحات تتراوح من 106م2: 133م2.

-223 وحدة «جنة» بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من 100م2: 150م2.

-22 وحدة «دار مصر» بمساحات تتراوح من 100م2: 150م2.

-435 وحدة «سكن مصر» بمدينة حدائق أكتوبر بمساحات تتراوح من 106م2: 118م2.

- 300 وحدة «سكن مصر» بمدينة أكتوبر الجديدة بمساحات تتراوح من 106م2: 115م2.

-1500 وحدة «عمارات الحي السادس» بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة.

-456 وحدة «روضة العبور» بمدينة العبور بمساحات تتراوح من 101م2: 111م2.

-35 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح من 106م2: 130م2 بمدينة الشروق.

-11 وحدة «دار مصر» بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من 130م2: 140م2.

-11 وحدة «دار مصر» بمدينة السادات بمساحات تتراوح من 130م2: 150م2.

-34 وحدة «سكن مصر» بمدينة المنيا الجديدة بمساحات تتراوح من 106م2: 115م2.

-246 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح من 106م2: 118م2 بمدينة غرب قنا.

-310 وحدات «سكن مصر» بمساحات تتراوح من 106م2: 130م2 بمدينة ناصر «غرب أسيوط».

- 150 وحدة «جنة» بمساحات تتراوح من 100م2: 150م2.

-160 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح من 106م2: 130م2.

-83 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح من 104م2: 108م2 بمدينة دمياط الجديدة.

-890 وحدة «إسكان متميز» بمساحات تتراوح من 95م2: 99م2 بمدينة المنصورة الجديدة.

-600 وحدة «سكن مصر» بمساحات تتراوح من 110م2: 133م2 بمدينة العلمين الجديدة.