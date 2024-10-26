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محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب الباكيات الحديدية بمحور صفط اللبن (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب الباكيات الحديدية بمحور صفط اللبن (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب الباكيات الحديدية بمحور صفط اللبن (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 06:08 مساءً -  تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بمحور صفط اللبن بحي بولاق الدكرور.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة سرعة الانتهاء من هذه الأعمال ورفع كفاءة كافة الباكيات الحديدية المتواجدة بالمحور، وذلك تحت إشراف المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن الباكيات الحديدية تلعب دورًا حيويًا في حماية المارة والمركبات من الحوادث، خاصة في المناطق الحيوية مثل محور صفط اللبن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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