أول تعليق من رئيس جامعة الأزهر على حادث تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، الأوضاع داخل المدينة الطالبات الجامعية بطيبة الأقصر؛ للاطمئنان على الطالبات وعلى سلامة الأغذية المعدة للتوزيع؛ والحالة الصحية للطالبات بعد خروجهن من المستشفى وذلك على إثر حادث التسمم الذي شهدته المدينة أمس الجمعة

رئيس جامعة الأزهر يؤكد ضرورة الالتزام بجميع معايير النظافة والأمان داخل المدن الجامعية

وشدد رئيس الجامعة على جميع العاملين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر ضرورة الالتزام بجميع معايير النظافة والأمان داخل المدن الجامعية بما يسهم في حفظ أراوح الطالبات، مؤكدًا على أنه لا مكان لمقصر داخل منظومة العمل الجامعية، وسيتم محاسبة المقصر.

كما عقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المدينة وعدد كبير من طالبات المدينة؛ للاطمئنان على صحتهن، والاستماع لهن، ومعرفة مدى الرضا عن الخدمة المقدمة لهن، وعن الوجبات التي يتناولنها ومدى جودتها ونوعيتها وكميتها، وأكد لهن حرصه على تقديم أفضل مستوى فيما يتعلق بالإقامة والإعاشة وتجهيزات المطابخ والوجبات الغذائية وطرق تقديمها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب فكري، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة الأقصر، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، ونفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

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