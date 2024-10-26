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موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 في المدارس والجامعات - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 في المدارس والجامعات - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 في المدارس والجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - امتحانات نصف العام.. ارتفعت معدلات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد امتحانات نصف العام الدراسيفي الجامعات والمدارس، وذلك بعدما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات نصف العام 2024-2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وأكدت أنّه وفقًا للخريطة الزمنية، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية من المقرر أن تبدأ من يوم 11 يناير 2025.

امتحانات نصف العام

موعد امتحانات الترم الأول في الجامعات

وفقا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، فامتحانات الترم الأول 2024-2025 في الكليات والمعاهد العليا، من المقرر أن تنطلق في يوم 4 يناير 2025، كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات 2024-2025، وتبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

موعد امتحانات نصف العام

موعد بدء الترم الثاني بالمدارس والجامعات 2024-2025

يبدأ الترم الثاني في المدارس والجامعات بدءًا من يوم 8 فبراير 2025، على أن تنتهي في يوم 29 مايو 2025، لتنطلق امتحانات الترم الثاني 2025 خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

امتحانات صفوف النقل

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025

1- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر كانت بداية الفصل الدراسي الأول.

2- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

3- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

4- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

5- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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