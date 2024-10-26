وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن والحماية المدنية في غينيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء بشير ديالو وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، للمُشاركة فى فعاليات الدورة رقم "26" للجمعية العامة للمُنظمة الدولية للحماية المدنية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا، بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين الصديقين، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مختلف مجالات التدريب والتعاون الأمنى، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا للقاهرة والتى تأتى فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع شعبى وحكومتى البلدين، وحرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الغينية إلتزاماً منها بدعم رسالة الأمن فى كافة الدول الأفريقية الصديقة، كما رحب بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فى مختلف المجالات فيما بين الجانبين، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل التطورات التى إستجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.