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حشود كبيرة من «حماة الوطن» تشارك في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

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حشود كبيرة من «حماة الوطن» تشارك في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

حشود كبيرة من «حماة الوطن» تشارك في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 05:09 مساءً - يشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وبدأت وفود حماة الوطن من جميع الأمانات التوجه إلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة، للمشاركة في الاحتفالية الكبرى، لتوجيه رسالة إلى العالم بترابط وتكاتف كافة أبناء الشعب المصري.

حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن

ويؤكد الحزب أن الاحتفالية، تأكيد على اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن تأييد القيادة السياسية في كل ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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