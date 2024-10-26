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معاون وزير الزراعة: البرنامج الوطني لرعاية الحيوانات الأليفة لرفع الوعي المجتمعي - أخبار كلمتك

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معاون وزير الزراعة: البرنامج الوطني لرعاية الحيوانات الأليفة لرفع الوعي المجتمعي - أخبار كلمتك

معاون وزير الزراعة: البرنامج الوطني لرعاية الحيوانات الأليفة لرفع الوعي المجتمعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - قال الدكتور أحمد حسن العريس معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن إطلاق البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية من أمام سفح أهرامات الجيزة اليوم بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وشريف فتحي وزير السياحة والآثار سيكون انطلاقة هامة لتقديم كافة الخدمات البيطرية لرعاية الإبل والخيول والحيوانات الأليفة بالمجان في كافة المناطق الأثرية في مصر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وخاصة مناطق الأهرامات ونزلة السمان وسقارة والأقصر وأسوان، وكذلك كافة القرى الموجودة في الريف المصري بشكل عام.


وأضاف المنسق العام للبرنامج: إن البرنامج يستهدف دمج دور الدولة ممثلة في الوزارات والهيئات المعنية مع المجتمع المدني بكافة مكوناته من خلال 5 محاور رئيسية.

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ولفت معاون وزير الزراعة إلى أن البرنامج سيشمل عملا تدريبا ميدانيا لكافة طلاب كليات الطب البيطري في الجامعات المصرية، إلى جانب دعم دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان بنشر ثقافة ورعاية الحيوانات الأليفة وحمايتها.

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ومن المقرر تعميم فكرة العيادات البيطرية المتنقلة والتي تعتبر من ركائز البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، لتشمل إطلاق عيادات متنقلة في سيناء ومطروح لخدمة التجمعات البدوية من خلال تعميمها عبر دعم وشراكة مع البنك الزراعي المصري.


ويستهدف البرنامج أيضًا زيادة دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعمل التناسليات الحيوانية وزيادة فاعلية دور الأطباء البيطريين في الإرشاد والتوعية بأهمية الحيوانات الأليفة وحمايتها، إلى جانب تفعيل دور صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بالتعاون مع رابطة مربي الآبل والخيول بنزلة السمان وتقديم كافة أنواع الدعم الفني لحمايتها

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وتم اليوم السبت انطلاق أولى فعاليات البرنامج الوطني لرعاية الحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية بحضور وزيري الزراعة والسياحة، إلى جانب حضور المهندس مجدى عبدالله شهاب رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة، ودكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ودكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء دكتور إيهاب صابر المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والدكتورة إيمان شهيد عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والدكتورة أماني عبد الرحمن عميد كلية الطب البيطري جامعة بنها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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