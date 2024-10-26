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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني التطورات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني التطورات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني التطورات في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - عقد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، جلسة مباحثات مع وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب.

جلسة مباحثات لوزير الخارجية مع نظيره الأوكراني

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما آخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأيضاً فيما يتعلق بالتطورات على الساحة الأوكرانية، بجانب مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعقب جلسة المشاورات مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.

جلسة مباحثات لوزير الخارجية مع نظيره الأوكراني

كما حضر وزير الخارجية ونظيره الأوكراني، مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التدريب الدبلوماسي لتعميق المعرفة والفهم المتبادلين بشأن عمل وسياسات السلك الدبلوماسي، بحيث يقوم الجانبان بالتركيز على التعاون في تطوير عملية تدريب الكوادر الدبلوماسية في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وغيرها من الموضوعات المدرجة في مناهج الطرفين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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