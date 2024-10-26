متحف السكك الحديدية يستقبل وفدًا تركيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - استقبل متحف الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم وفد من جمهورية تركيا لزيارة المتحف والذى يعتبر من أهم وأقدم المتاحف المتخصصة فى مجال السكة الحديد.

ويعتبر متحف السكة الحديد من أقدم المتاحف المتخصصة وتمت إعادة افتتاح متحف الهيئة فى مارس 2016 ليضم مجموعة من التحف التاريخية تحكى تاريخ الهيئة.

وتم تشييد المتحف فى26 أكتوبر 1932، وافتتح لاستقبال الزوار في 15 يناير 1933 في ميدان رمسيس ليحكي قصة القطارات في مصر وليكون نواة لمتحف علمي فني بمصر وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للسكك الحديدية في يناير 1933 ويضم المتحف بين جدرانه ما يقرب من سبعمائة نموذج ومعروض، ومجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية.

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