البحوث الفلكية تكشف موعد شهر رجب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - أعلن الدليل الفلكي الصادر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية عن موعد شهر رجب 2025.

بداية شهر رجب 1446 هجريًّا

ووفقًا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، حيث يولد هلال شهر رجب 1446 هجريًّا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة الـ28 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 31ديسمبر 2024 (يوم الرؤية ).

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مولد هلال رجب 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 28 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 24 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 23:29 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (16:41 دقيقة)، و بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هجريًّا فلكيًّا يوم الأربعاء 1 يناير2025.

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