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رئيس الهيئة العامة للبترول يشهد توقيع عقد لشركة ايبروم بنيجيريا - أخبار كلمتك

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رئيس الهيئة العامة للبترول يشهد توقيع عقد لشركة ايبروم بنيجيريا - أخبار كلمتك

رئيس الهيئة العامة للبترول يشهد توقيع عقد لشركة ايبروم بنيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وتماشيًا مع الرؤية الطموحة لوزارة البترول التي تشجع شركات قطاع البترول المصري على التوسع في أعمالها الخارجية، نجحت الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) على هامش أعمال مؤتمر (MOC) بالإسكندرية في توقيع عقد هام مع شركة "نيتكو" النيجيرية لتقديم الخدمات الفنية المختلفة.


وتم توقيع العقد في مقر شركة إيبروم بمجمع البترول بالإسكندرية، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس حسام أسعد رئيس مجلس إدارة شركة إيبروم وأليكساندرو مدير معامل التكرير بهيئة البترول النيجيرية ووفد من شركة نيتكو النيجيرية. 

 

ويأتي هذا التعاون الجديد في إطار تعزيز علاقات الشراكة بين مصر ونيجيريا في قطاع البترول، ويفتح المجال أمام شركة إيبروم للدخول بقوة إلى السوق النيجيرية والأفريقية على السواء.


وقد شمل برنامج التعاون زيارة مسئول هيئة البترول النيجيرية ووفد شركة نيتكو لمعمل تكرير ميدور، حيث استقبلهم المهندس صلاح جابر رئيس مجلس إدارة شركة ميدور وعدد من مسئولي الشركتين.

 

الوفد النيجيري يشيد بروح التعاون بين فريقي ايبروم وميدور 


و أشاد الوفد النيجيري بروح التعاون بين فريقي إيبروم وميدور، وكفاءة التشغيل ومستوى أداء شركة إيبروم بمشروع ميدور وتطبيقها لأعلى المعايير العالمية في السلامة والصحة المهنية.


ويعد هذا العقد أولى الخطوات الناجحة في مسيرة إيبروم نحو التوسع في الأسواق الخارجية، حيث وضعت شركة إيبروم لنفسها خطة طموحة للتوسع في تقديم خدماتها إقليميًا وعالميًا، وتسعى لتنفيذها بخطوات ثابتة ومدروسة من خلال استثمار وتوظيف الخبرات المتميزة والكوادر الفنية المؤهلة داخل الشركة، تحت رعاية ودعم وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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