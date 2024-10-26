وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة السويس.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس الوزراء استمع إلى شرح مفصل حول الهيكل الوظيفي للمستشفى، حيث تبلغ مساحة المشروع 20 ألف متر مربع، وتقدر مساحة المباني بـ 1400 متر مربع، بسعة 62 سرير، وبلغت نسبة التنفيذ 30%.

سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الصحة والسكان شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2025، مؤكدًا أهمية المستشفى لاستقبال مصابي الحوادث على الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء، وجه بتقديم كافة الدعم والأدوات اللازمة التي يحتاجها مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ للانتهاء منه وتجهيزه بأفضل تجهيز وأقصى سرعة، لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض.

رافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس.

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