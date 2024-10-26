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مدير «روهربمبن مصر»: نحقق 75% تصنيع محلي ونستهدف 11 مليون يورو مبيعات نهاية 2024 - أخبار كلمتك

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مدير «روهربمبن مصر»: نحقق 75% تصنيع محلي ونستهدف 11 مليون يورو مبيعات نهاية 2024 - أخبار كلمتك

مدير «روهربمبن مصر»: نحقق 75% تصنيع محلي ونستهدف 11 مليون يورو مبيعات نهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 04:00 مساءً - أكد الدكتور محمد حسن شحاتة، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات «روهربمبن مصر»، أن القدرة الإنتاجية للشركة تصل إلى 520 مضخة سنويًا، مع تحقيق نسبة تصنيع محلي تبلغ 75% لبعض الطرازات، وبلغ حجم مبيعات الشركة 10.3 مليون يورو في عام 2023، مع توقعات بتحقيق 11 مليون يورو حتى نهاية 2024.

وقال شحاته، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للشركة، على هامش زيارته لمحافظة السويس، إن الشركة قامت بتوريد أكثر من 1200 مضخة لعدد من شركات قطاع الغاز والبترول بمصر، فضلًا عن تصدير منتجاتها إلى دول مثل ألمانيا والمكسيك والأرجنتين والبرازيل وإنجلترا.

مدبولى خلال جولته لمصنع طلمبات الحريق

وتأسست «روهربمبن مصر» عام 2006 كشركة مساهمة مصرية، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتختص بتصميم وتصنيع وتجميع واختبار عدة أنماط من المضخات وفقاً لمعايير عالمية، وتتضمن المضخات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية وقطع غيارها، وطلمبات المياه والأعماق، والمضخات ذات كباس، ومضخات إطفاء الحريق، والقيام بكافة أعمال خدمات الصيانة والتشغيل والاختبار والتركيب والتوريد والإصلاح لجميع وحدات المضخات وقطع الغيار، بحسب ما قاله مدير عام الشركة، خلال شرحه لرئيس الوزراء.

مدبولى خلال جولته لمصنع طلمبات الحريق

كما تحدث شحاتة، عن إنجازات الشركة خلال عام 2023/2024، حيث تم اعتماد المصنع كأول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج طلمبات الحريق بنسبة تصنيع محلي يصل لـ100%، وتطرق إلى خطط الشركة للعامين المقبلين، والتي تشمل التوسع في تصدير المضخات وفتح أسواق جديدة في قطاع التعدين وتحلية المياه.

وأوضح أن زيارة هذه الشركة تأتي ضمن جهود الحكومة لدفع العمل في القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجال تصنيع الطلمبات التي تعد مكونًا أساسيًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز.

مدبولى خلال جولته لمصنع طلمبات الحريق

ولفت إلى أن توطين هذه الصناعة يعد خطوة مهمة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز المشروعات الحيوية، فضلًا عن التعاون الوثيق مع الهيئة العربية للتصنيع، معبرًا عن تقديره للدعم الذي يقدمه رئيس الوزراء لمصنع الشركة في معالجة التحديات التي تواجهها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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