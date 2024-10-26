ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:47 مساءً - ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، تزامنًا مع اقتراب موعد عقدها.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

تبدأ المدارس في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من غدًا الأحد 27 أكتوبر، وتستمر امتحانات شهر أكتوبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

- عقد امتحانات أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024.

- تتولى المديرية التعليمية وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات» طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر إلكترونيًا، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا.

- بالنسبة للطلاب غير المستلمين لأجهزة التابلت، يتم تأدية امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا.

الهدف من امتحانات شهر أكتوبر 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، هو قياس نواتج التعليم المرتبطة بالمنهج والمقررات التي يتم تدريسها لهذه المرحلة، والوقوف على نقاط القوة والضعف عند الطلاب.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، في المقررات الدراسية التي تم تدريسها منذ بداية العام الدراسي وحتى قبل عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.