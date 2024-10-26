مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث - أخبار كلمتك

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:47 مساءً - ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، تزامنًا مع اقتراب موعد عقدها.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

تبدأ المدارس في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من غدًا الأحد 27 أكتوبر، وتستمر امتحانات شهر أكتوبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

- عقد امتحانات أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024.

- تتولى المديرية التعليمية وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- مراعاة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات» طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر إلكترونيًا، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا.

- بالنسبة للطلاب غير المستلمين لأجهزة التابلت، يتم تأدية امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

الهدف من امتحانات شهر أكتوبر 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، هو قياس نواتج التعليم المرتبطة بالمنهج والمقررات التي يتم تدريسها لهذه المرحلة، والوقوف على نقاط القوة والضعف عند الطلاب.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، في المقررات الدراسية التي تم تدريسها منذ بداية العام الدراسي وحتى قبل عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

اقرأ أيضاً
توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2024

«التعليم» تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024.. وضوابط الورقة الامتحانية

استعدادا لإجراء الاختبارات غدا.. «التعليم»: الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خدمات تقدمها شركات الطيران مجانا للمسافرين في المطار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق