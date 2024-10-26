تداول 47 ألف طن بضائع و757 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة يبلغ (11 ) سفينة وتم تداول (47000) طن بضائع و(757) شاحنة و(150) سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات (39000) طن بضائع و(345) شاحنة و(130) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(412) شاحنة و(20) سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة DSM ROSE علي متنها 31000 طن الومنيوم قادمة من الهند والسفينة دليلة ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسريس وغادرت العبارتين امل ودليلة.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و335 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة .

كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة sofya cozan علي متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1345 راكب.

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