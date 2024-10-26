الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

تداول 47 ألف طن بضائع و757 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تداول 47 ألف طن بضائع و757 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 47 ألف طن بضائع و757 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة يبلغ (11 ) سفينة وتم تداول (47000) طن بضائع و(757) شاحنة و(150) سيارة. 

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات (39000) طن بضائع و(345) شاحنة و(130) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(412) شاحنة و(20) سيارة.
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة DSM ROSE علي متنها 31000 طن الومنيوم قادمة من الهند والسفينة دليلة  ، بينما استقبل  الميناء بالأمس السفينة  بوسيدون اكسريس وغادرت العبارتين امل ودليلة.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و335 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة  .

 كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة sofya cozan علي متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1345 راكب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عمرو أديب عن طبيبة النساء: لازم تشرب من السم اللي نشرته ومش عايز أشوف حد يدافع عنها (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق