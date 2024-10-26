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رئيس الوزراء: كل محافظات الجمهورية طالها التطوير - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: كل محافظات الجمهورية طالها التطوير - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: كل محافظات الجمهورية طالها التطوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه حرص على زيارة أغلب محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن كافة محافظات الجمهورية طالها التطوير.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في تصريحات إعلامية على هامش جولته التفقدية بمحافظة السويس، أن الحكومة حريصة على إعادة بناء كل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه قام خلال زيارته لمحافظة السويس بزيارة 3 مصانع، كما زار قصر ثقافة السويس.

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المشروعات الخدمية لأهالي محافظة السويس

وأكد مدبولي، أنه تم توجيه وزارة التخطيط بتوفير 100 مليون جنيه لتطوير قصر ثقافة محافظة السويس ليكون هدية من الحكومة لأبناء المحافظة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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