السياحة فى أسبوع.. شريف فتحي يبحث مشاكل المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الانشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة خلال أسبوع من 19 إلى 25 أكتوبر 2024.

وزير السياحة والآثار يلتقي وزيرة السياحة الإيطالية لمناقشة سبل التعاون المشترك

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال زيارته لمدينة الغردقة، بوزيرة السياحة الإيطالية، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا، كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية السياحة كأداة محورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك في خلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بين البلدين، والتعاون للترويج بشكل أكبر للسياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية، وآليات تنفيذ برامج سياحية مشتركة لجذب السائحين من الدول البعيدة جغرافيًا لزيارة مصر وإيطاليا.

لقاء وزير السياحة والآثار بأعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر

التقى الوزير، خلال زيارته للغردقة، بمجموعة من المستثمرين من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، حيث أكد الوزير على أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لمصر لجذب مزيد من الأعداد السياحية لمصر، وخلق أكثر من عنصر للتسويق ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية المختلفة.

كما استعرض الوزير، سياسة الوزارة في التسويق والترويج السياحي التي تعتمد على تحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني، وأشار إلى سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وزير السياحة والآثار يفتتح المدرسة الإيطالية للضيافة بالغردقة بمرافقة وزيرة السياحة الإيطالية

افتتح الوزير بمرافقة وزيرة السياحة بإيطاليا، المدرسة الإيطالية للضيافة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، حيث أكد الوزير على أن هذا النموذج يُحتذى به للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وخير مثال للمستثمر السياحي الذي لديه فكر استثماري واهتمام كبير بتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري بصناعة السياحة.

وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية صناعة السياحة ولاسيما في ظل ما تقدمه من فرص عمل ومساهمتها أيضًا في دعم السلام وتحقيق التفاهم والتقارب بين الشعوب، كما أكد على أهمية الاستثمار في تنمية وتطوير العنصر البشري والعائد من ذلك من أجل الحاضر والمستقبل.

لقاء وزير السياحة والآثار ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لبحث أوجه التعاون لمكافحة الإتجار بالتراث الثقافي

التقى الوزير بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأهمية تفعيل الآليات المقترحة لاسترداد الآثار.

مشاركة وزير السياحة والآثار في اجتماع برئاسة وزير الري بشأن التعامل مع أراضي طرح النهر

شارك الوزير، في اجتماع اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الموارد المائية والري، للقيام بدراسة النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر والمياه ورسو العائمات خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار في جلسة نقاشية حول "أسباب اختيار مصر كوجهة للسياحة العلاجية"

شاركت يمني البحار نائب وزير السياحة والأثار، كمتحدث رئيسي، في جلسة نقاشية حول "أسباب اختيار مصر كوجهة للسياحة العلاجية"، استعرضت خلالها أبرز الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير منتج السياحة العلاجية في مصر، وكذلك التنسيق مع شركات السياحة المحلية والدولية لتعظيم الاستفادة من هذا المنتج السياحي.

ونُظمت الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والذي تُعقد نسخته الثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".

وتم خلال الاجتماع التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية.

الكشف عن تفاصيل جديدة لمناظر معبد إسنا بالأقصر

تمكنت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة من الكشف عن تفاصيل جديدة لمناظر جدران وأعمدة معبد إسنا وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثري بالمعبد.

وقد أوضحت التفاصيل تصميمات ملابس الملك والمعبودات، وتيجانهم وعروشهم والتي ظهرت، يالإضافة إلى منظر لكهنة المعبد يحملون المركب المقدس للمعبود خنوم معبود إسنا، ومنظر لتقديم القرابين يصور مئزر الملك عليه رمزي مصر العليا والسفلى مما يؤكد أن الملك هو حاكم الوجهين القبلي والبحري.

نتائج إيجابية بالدول المستهدفة للحملة الترويجية "مصر نابضة بالحياة 365"

حققت الحملة الترويجية "مصر نابضة بالحياة 365" Egypt Alive 365 التي أطلقتها الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال موسم الصيف، للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي، نتائج إيجابية في نسب التفاعل والوصول للجمهور المستهدف على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعض المنصات الإلكترونية.

ويبرز المحتوى الترويجي لهذه الحملة المقاصد السياحية المصرية كمقاصد نابضة بالحياة تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها.

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