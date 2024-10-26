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توجيهات جديدة لمدير تعليم الجيزة الجديد بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

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توجيهات جديدة لمدير تعليم الجيزة الجديد بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

توجيهات جديدة لمدير تعليم الجيزة الجديد بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجديد على التزامه ببذل قصارى جهده لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم بمحافظة الجيزة، والعمل على تطوير العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والمعلمين.

وكان قد التقى أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة السابق، بسعيد عطية، وذلك لتقديم التهنئة له على توليه مهام عمله الجديد.

وأكد وكيل الوزارة السابق خلال اللقاء على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التعليم في بناء المجتمع وتنمية الوطن، متمنيًا لسعيد عطية كل التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة التعليم بالجيزة نحو آفاق أوسع.

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وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا هامًّا بتعيين سعيد محمود عطية محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خلفا لأشرف سلومة مدير المديرية السابق.

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الوزارة على اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، حيث سبق لسعيد عطية أن أثبت كفاءته وقدرته على الإدارة والقيادة خلال عمله كمدير لإدارة المستقبل التعليمية بـ15 مايو، ولديه رؤية لتطوير العملية التعليمية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعيين في تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم بالجيزة، خاصة وأن سعيد عطية يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة التربوية، وله رؤية واضحة لتطوير العملية التعليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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