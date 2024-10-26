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«قصر العيني» يستقبل عددا من الخبراء في مجال أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

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«قصر العيني» يستقبل عددا من الخبراء في مجال أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

«قصر العيني» يستقبل عددا من الخبراء في مجال أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 26 أكتوبر 2024 03:20 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تعطي أولوية للصحة ولجهود الكشف المبكر وعلاج الأورام، مؤكدًا تقدير المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا المجال، وتشارك المستشفيات الجامعية بفعالية في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

زيارة الوفد الآسيوي والإفريقي لمستشفى قصر العيني

وزار وفد من الخبراء في أورام البروستاتا من قارتي آسيا وإفريقيا، مستشفى قصر العيني، للاطلاع على آخر التطورات في مجال الكشف المبكر وعلاج الأورام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة.

وقادت الجولة الدكتورة نرفانا حسين، حيث استعرضت منشآت المستشفى بدءًا من قسم الأشعة وجهاز الرنين المغناطيسي، وصولًا إلى وحدة الملك فهد التي تضم الروبوت الجراحي المستخدم منذ عام 2022 لإجراء أكثر من 180 عملية في سرطان البروستاتا والكلى والمثانة.

تقنيات طبية متقدمة

وشهدت الجولة عرضًا لأحدث التقنيات مثل الميكروسكوب الجراحي ثلاثي الأبعاد وجهاز سونار أخذ عينات البروستاتا باستخدام تقنية الدمج الحي بين الرنين المغناطيسي والسونار، وقد أقيمت ورشة عمل لتبادل الخبرات ومناقشة البروتوكولات العلاجية، ما يعكس التزام المستشفى بتطوير سبل التشخيص والعلاج.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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