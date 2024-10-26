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مستشفى قصر العيني يستقبل خبراء أجانب في مجال أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

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مستشفى قصر العيني يستقبل خبراء أجانب في مجال أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى قصر العيني يستقبل خبراء أجانب في مجال أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جهود الدولة في الكشف المُبكر وعلاج الأورام السرطانية تلقى تقديرًا من المؤسسات الدولية.

التعليم العالي: مستشفى قصر العيني يستقبل عددًا من الخبراء من آسيا وإفريقيا في مجال أورام البروستاتا

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تضع الصحة على رأس أولوياتها، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تشارك في تنفيذ المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

 

وأشار الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أهمية الدور الهام الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في الكشف المُبكر وعلاج الأورام السرطانية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية.

وفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة وإشراف الدكتور هاني العسيلي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات،  أجرى عدد من الخبراء في مجال أورام البروستاتا من قارتي آسيا وإفريقيا زيارة تفقدية لمستشفى القصر العيني جامعة القاهرة؛ للوقوف على آخر ما توصلت له مصر في مجال الكشف المُبكر وعلاج أورام البروستاتا، وكان في استقبالهم الدكتورة نرفانا حسين أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام جامعة حلوان ومقرر لجنة تنسيق مبادرات صحة المرأة والأورام بالمستشفيات الجامعية.

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واشتملت الجولة على زيارة عدد من المنشآت داخل المستشفى بداية من جهاز الرنين المغناطيسي داخل قسم الأشعة، ثم توجه الوفد إلى وحدة الملك فهد بمستشفى قصر العيني، حيث استمع الوفد إلى عرض تفصيلي حول جهاز الروبوت الجراحي الذي بدء العمل به منذ منتصف 2022، والذي استُخدم في إجراء أكثر من 180 عملية روبوت جراحي لمرضى سرطان البروستاتا والكلى والمثانة، وقد دارت نقاشات حول تجربة وحدة الملك فهد في مجال الروبوت الجراحي وما يُمثله إجراء مثل تلك العمليات المُتقدمة من نقلة نوعية في علاج أورام البروستاتا.

كما اطلع الوفد على أحدث ميكروسكوب جراحي ثلاثي الأبعاد، وجهاز سونار أخذ عينات البروستاتا بواسطة تقنية الدمج الحي بين الرنين المغناطيسي والسونار (Digital Fusion)، واستُكمل اليوم بتنظيم ورشة عمل جرى خلالها تبادل الخبرات والآراء في مجال الكشف المبكر، وتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا، وكذلك عرض الحالات المُختلفة والمناقشة في البروتوكولات العلاجية الحديثة.

وأشاد الوفد بالمستشفى وجودة الخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدم بها مع التطلع إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات العلمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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