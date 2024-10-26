الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:22 - بعد حبس «وسام شعيب».. القصة الكاملة لطبيبة حكايات حمل السفاح «فيديو» - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

رغم انسحاب الدوحة، بيان من البيت الأبيض حول دور مصر وقطر في المفاوضات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسماء جلال بعد الهجوم عليها: مش حاسة إن عفويتي بتعمل مشاكل - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير العمل يسلم عقود للشباب للعمل في دولة الإمارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يسلم عقود للشباب للعمل في دولة الإمارات - أخبار كلمتك

وزير العمل يسلم عقود للشباب للعمل في دولة الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - سلم محمد جبران  وزير العمل، اليوم السبت، عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة، لمجموعة من الشباب، كانوا قد تقدموا على فرص العمل هذه، والتي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة المستشار منال عبد العزيز، وذلك على مهنتي" نجار وحداد مُسلح"، برواتب تصل إلى 1700 درهم كل شهر.

39650fd156.jpg

واجتاز المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة، الاختبارات التي شهدها مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لتحديد مستوى المهارة، بالتعاون مع شركات إماراتية.

257f206005.jpg

تسليم عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة

وقال الوزير محمد جبران: إن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل طبقًا  لاحتياجات سوق العمل الخارجي، وأوضح أن عمليات الاختبارات، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته، وفي الوقت ذاته صناعة عامل على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه،وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضًا.

توفير فرص عمل لائقة للشباب في الداخل والخارج

ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل،و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج، وكذلك "حياة كريمة" تعود بالنفع عليهم، وعلى وطنهم مصر، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وأضاف الوزير أن "الوزارة" مستمرة، و تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ  من الدول العربية والأوروبية..

ونظمت لقاء تسليم العقود اليوم، الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، والتي تواصلت هاتفيًّا، مع الشباب الذين تقدموا على هذه الفرص الجديدة أو سجلوا  بياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها "الوزارة"، بتوجيه مستمر من الوزير جبران، وذلك بشأن التواصل مع  الشباب الراغب في العمل بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وظائف جديدة بجامعة الزقازيق 2024، تعرف على الشروط والوظائف المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق