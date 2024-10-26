وزير العمل يسلم عقود للشباب للعمل في دولة الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 26 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - سلم محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة، لمجموعة من الشباب، كانوا قد تقدموا على فرص العمل هذه، والتي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة المستشار منال عبد العزيز، وذلك على مهنتي" نجار وحداد مُسلح"، برواتب تصل إلى 1700 درهم كل شهر.

واجتاز المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة، الاختبارات التي شهدها مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لتحديد مستوى المهارة، بالتعاون مع شركات إماراتية.

تسليم عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة

وقال الوزير محمد جبران: إن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة، ومؤهلة للعمل طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي، وأوضح أن عمليات الاختبارات، والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته، وفي الوقت ذاته صناعة عامل على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه،وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضًا.

توفير فرص عمل لائقة للشباب في الداخل والخارج

ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج، وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل،و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج، وكذلك "حياة كريمة" تعود بالنفع عليهم، وعلى وطنهم مصر، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وأضاف الوزير أن "الوزارة" مستمرة، و تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ من الدول العربية والأوروبية..

ونظمت لقاء تسليم العقود اليوم، الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، والتي تواصلت هاتفيًّا، مع الشباب الذين تقدموا على هذه الفرص الجديدة أو سجلوا بياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها "الوزارة"، بتوجيه مستمر من الوزير جبران، وذلك بشأن التواصل مع الشباب الراغب في العمل بالخارج.

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